Agrigento, Sciacca, Naro, Caltabellotta e Santo Stefano di Quisquina con il Mudia di Sambuca di Sicilia costituiscono la prima rete coordinata dei luoghi della fede, dell’arte e della cultura del Parco Culturale Ecclesiale dell’Arcidiocesi di Agrigento.
Una rete per la conoscenza e valorizzazione del patrimonio culturale della diocesi di Agrigento.
Arte&Fede. Cultura ed Emozioni. Storie di vita e rapporto col creato
Questa rete è solo una piccola parte delle diverse realtà che compongono il Parco culturale ecclesiale agrigentino che è una esperienza aperta in divenire, pronta ad accogliere e arricchirsi di nuove proposte.
Un invito a esplorare percorsi nuovi in un territorio dall’antica storia, dove Arte e Fede creano un intimo intreccio di variegata bellezza.
Basiliche maestose, antichi Monasteri, Eremi solitari, preziosi Musei Diocesani , chiese e suggestivi Santuari, punteggiano come le perle di un diadema il Parco Culturale Ecclesiale dell’Arcidiocesi di Agrigento. Un vero e proprio museo diffuso d’arte sacra che anima, connette e racconta l’essenza spirituale di una comunità, la sua memoria storica, il suo territorio, tra mare e collina. dove alcuni poesaggi carezzano l’animo e rapiscono il cuore. Nato dal fecondo dialogo fra l’ingegno creativo e l’esperienza viva della fede, un’incredibile combinazione di edifici, manufatti e opere d’orte religioso d’ogni epoca invitano o compiere un viaggio nel tempo, risvegliando nuove consapevolezze.
L’Arcidiocesi non si limita a tutelare questo inestimabile patrimonio ma si impegna a valorizzarlo e rinnovarlo, trasformandolo in un’esperienza viva e coinvolgente di fruizione con il Parco Culturale Ecclesiale costituito da luoghi e itinerari che raccontano la fede, la cultura e la memoria attraverso l’arte e l’incontro con persone che narrano la loro vita e della loro comunità.
Il progetto nasce dallo stimolo della CEI – Conferenza Episcopale Italiana pastorale del turismo ed è frutto di collaborazione con le comunità ecclesiali locali, Mudia Museo Diocesano Agrigento, Associazione Ecclesia Viva, Anthos Girgenti – Oltre La Valle, Servizio Civile e CIF Don Minzoni ed è promosso dall’ Arcidiocesi di Agrigento Ufficio beni culturali e pastorale del turismo e del tempo libero con il supporto di you on tour come piattaforma per conoscere e orientarsi nel PCE agrigentino.
Un servizio che parte nell’anno giubilare e Agrigento Capitale Italiana della Cultura coinvolgendo alcune comunità della provincia e proseguirà con nuove realtà in rete.
AGRIGENTO
# Cattedrale, Sala Mudia Sarcofagi, Torri, Sala Urna, Sala immersiva VR
# Museo Diocesano e mostra con opere del Guercino, Cecco di Caravaggio, Mariano Rossi e atri
# Steri Chiaramontano e Aula di Teologia del Collegio Santi Agostino e Tommaso
# Chiesa S. Maria dei greci e antiquarium
Fino al 30 ottobre ogni giorno ore 10,00-19,00
# Chiesa San Giuseppe e mostra sul Beato Rosario Livatino
Dal lunedì al sabato ore 9,00-13,00/16,00-20,0
CALTABELLOTTA
# Chiesa Madre (Cattedrale di Triokala)
# Eremo San Pellegrino
# Chiesa San Pellegrino
Fino al 30 ottobre ogni giorno ore 9,00-13,00/15,30-19,30
SCIACCA
# Basilica Santa Maria del SCIACCA
# Basilica Santa Maria del Soccorso
# Mudia della Chiesa Madre
# Chiesa della Badia (Itria)
# Chiesa San Michele e Torre
Fino al 30 ottobre
dal lunedì al sabato ore 8,30/12,30-16,00/20,00
NARO
# Chiesa e sagrestia S. Agostino
# Chiesa e sagrestia S. Francesco
# Chiesa Santa Caterina
Fino al 30 ottobre
dal lunedì al sabato ore 9,00/13,00-15,30/19,30
SANTO STEFANO QUISQUINA
# Eremo e Chiesa di Santa Rosalia
Fino al 7 settembre
ogni giorno ore 10,00/13,00-16,00/19,00
SAMBUCA DI SICILIA
# Mudia Chiesa del Purgatorio
dal martedì alla domenica ore 9,00/13,00-15,30/19,30
La rete del Parco culturale ecclesiale si integra con gli altri monumenti, chiese e musei presenti sul territorio.