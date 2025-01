La sosta a pagamento sulle strisce blu il cui avvio è previsto per il prossimo 3 Febbraio vedrà a breve anche l’attivazione del servizio di pagamento mediante cellulare o smartphone utilizzando il servizio offerto da EasyPark. E’ quanto si evince da una delibera di Giunta pubblicata all’albo pretorio online del sito del Comune. Nel documento sono spiegati anche i termini della convenzione la cui attivazione dovrebbe avvenire a stretto giro di posta. Questa nuova modalità di pagamento non comporterà oneri per l’Ente in quanto non verrà corrisposta alcuna commissione o aggio sugli incassi ad EasyPark.

C’è la possibilità che non sarà questa l’unica convenzione. La delibera di Giunta specifica infatti che Easypark fornirà il servizio non in regime di esclusività ed il Comune potrà concludere con ulteriori operatori di mercato.

Quando mancano pertanto pochi giorni all’avvio della sosta a pagamento, prende forma un’altra modalità di pagamento del servizio per l’utenza oltre a quello dei tradizionali gratta e parcheggia venduti dagli esercizi commerciali.