Parcheggio a pagamento mediante strisce blu. L’avviso del comando di Polizia Municipale per la partecipazione dei negozianti che sono interessati a comprare e vendere i biglietti di pagamento.

In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 20/06/2024, con cui questo Comune ha modificato ed integrato la Deliberazione di G.M. n° 21 del 05/02/2024 avente per oggetto: Spazi di sosta regolarmentati temporalmente e a pagamento “Zone Blu/Disco”. Rimodulazione degli spazi esistenti ed ampliamento degli stessi. Approvazione studio di fattibilità. Considerato che si è deciso di istituire sul territorio comunale la sosta di parcheggio temporanee e a pagamento, si rende nota la volontà di espletare una procedura aperta per l’individuazione di operatori economici esercenti attività commerciali con sede nel territorio comunale, interessati alla gestione delle operazioni di acquisto e rivendita all’utenza dei biglietti cartacei (gratta e sosta) per le soste temporanee e a pagamento.

Le soste di parcheggio a tempo e a pagamento senza custodia con decorrenza prevista il 3 febbraio 2025, saranno attive durante ogni giornata e per tutto il periodo dell’anno con esclusione della Domenica e dei giorni festivi: dalle ore 09,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00- totale ore giornaliere 8- nelle zone di cui all’allegato “A”.

La tariffa oraria della sosta a pagamento è di euro 1,00 (60 minuti- 1 ora) mentre per le soste brevi la tariffa è di euro 0,50 (30 minuti- ½ ora), conseguentemente i biglietti di sosta (gratta e

sosta) avranno un valore facciale di euro 1,00 ed euro 0,50.

Si informa, al tale fine, che con la richiamata deliberazione gli stalli sono stati individuati nelle seguenti vie, il tutto per come meglio indicate nell’allegato “A”.

CONDIZIONI

1.Condizioni della convenzione:

Il Comune provvede alla stampa dei biglietti con numerazione progressiva, che verranno consegnati in quantità non inferiore a n. 100 biglietti ai rivenditori autorizzati e previo pagamento del prezzo di euro 1,00 o di euro 0,50 a biglietto a seconda della tipologia prescelta.

Ciascun esercizio commerciale è incaricato della vendita all’utenza a un costo di euro 1,00 o 0,50 per ciascun biglietto. Ai rivenditori sarà riconosciuto un aggio per la vendita dei biglietti pari al 15% (quindici per cento). Al fine di semplificare le operazioni di acquisto e calcolo dell’aggio loro spettante, i rivenditori autorizzati dovranno effettuare il versamento anticipato, tramite bonifico bancario, dei biglietti acquistati e riceveranno in contropartita una quantità di biglietti con valore comprensivo dell’aggio a loro spettante (es.: per i gratta e sosta di € 1,00 per l’acquisto di 100 biglietti nominali del costo di € 100,00 riceveranno 115 biglietti di cui 15 rappresenta l’aggio a loro spettante; per i gratta e sosta di € 0,50 per l’acquisto di 100 biglietti nominali del costo di euro 50,00 riceveranno 115 biglietti di cui 15 rappresenta l’aggio a loro spettante).

Mediante l’apposito modulo di convenzione, da sottoscriversi da parte dell’operatore economico, sono definiti i seguenti impegni:

a) l’Amministrazione autorizza il soggetto convenzionato a vendere i buoni prepagati per la sosta a pagamento;

b) le ditte convenzionate dovranno effettuare il pagamento anticipato dei buoni prepagati, tramite bonifico bancario al seguente Codice IBAN: IT40V0896982970000000000572

(Banca S. Francesco Credito Cooperativo Canicattì- Tesoreria Comunale;

c) i buoni prepagati, con tariffa di € 1,00 per ogni ora e di 0,50 per le soste brevi, verranno consegnati dall’incaricato comunale su richiesta delle ditte convenzionate, previa esibizione della contabile del pagamento, soltanto nelle giornate di mercoledì e venerdì mattina e con preavviso telefonico, presso l’ufficio Economato del Dipartimento servizi Finanziari sito in Licata via Panepinto;

d) la ditta convenzionata dovrà acquistare un lotto minimo di 100 biglietti;

e) alla scadenza della convenzione, l’Amministrazione si impegna a ritirare e rimborsare i biglietti non venduti, dietro restituzione degli stessi, che dovranno essere integri in ogni loro parte;

f) la presente convenzione ha validità di un anno, eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno, solo in maniera espressa. L’amministrazione ha facoltà in qualunque momento di sospendere gli effetti della presente convenzione, dando comunicazione preventiva alla ditta tramite lettera raccomandata o a mezzo pec.

2.Requisiti di partecipazione:

Possono partecipare alla presente procedura tutti gli imprenditori esercenti attività commerciale con vendita al pubblico (bar, tabaccai, giornalai, negozi etc.) e che risultino in possesso dei requisiti di legge per poter sottoscrivere contratti con la pubblica amministrazione.

3.Termini e modalità di presentazione delle domande di iscrizione:

La domanda di partecipazione alla procedura sottoscritta dal soggetto titolare del potere di rappresentanza dell’impresa, dovrà essere presentata, su carta libera mediante la compilazione del modello, come predisposto dall’Ente (allegato 1), entro le ore 13:00 del 31/01/2025.

La domanda potrà essere inoltrata:

– a mano, presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Licata (orari di apertura al pubblico);

– a mezzo di Posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: [email protected]

sottoscrizione della domanda di partecipazione l’impresa acconsente al trattamento dei dati ex D.Lgs. 196/2003 nonché all’art.13 del regolamento UE 679/2016 GDPR. Alla domanda

dovrà essere allegato documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

Conclusa l’istruttoria, il Comune comunica agli operatori che hanno manifestato interesse la data per la sottoscrizione della convenzione regolante i rapporti reciproci.

Le eventuali domande presentate in ritardo verranno accolte, solo se ritenuto necessario, per assicurare una ottimale distribuzione dei tagliandi sul territorio

Avvertenze

La partecipazione alla presente procedura implica l’accettazione integrale delle condizioni del presente avviso e vincola gli operatori che hanno presentato domanda a porre in essere con regolarità le operazioni di acquisto e rivendita di biglietti

funzionali allo svolgimento del servizio. Il presente avviso non vincola in alcun modo il Comune che, in qualunque momento potrà interrompere la presente procedura ed intraprenderne altre, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa.

4.Rinunce al servizio

Non è ammessa rinuncia allo svolgimento del servizio da parte degli operatori individuati a seguito della presente procedura, durante il periodo di validità della convenzione, fatti salvi gravi motivi. E’ sempre prevista la possibilità di recesso con un preavviso di almeno 30 giorni.