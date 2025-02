Il telegiornale di Giovedì 6 Febbraio di Lanterna Tv.

In scaletta.

STRISCE BLU, CAMMILLERI: “SERVONO ACCORGIMENTI AL SERVIZIO”

CAMBIANO: “COMUNI IN DISSESTO, PER LICATA IN ARRIVO 4 MILIONI”

L’STITUTO MARCONI OSPITA UN FORUM “IL BULLISMO FINISCE QUI”

IL LICATA A BARCELLONA PER RISCATTARSI: ADESSO SERVONO I PUNTI

A2 FEMMINILE, INIZIA IL RITORNO DELLA HALIKADA GATTOPARDO