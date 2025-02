Una giornata dedicata alla prevenzione primaria e secondaria dei Tumori della sfera femminile (Papilloma Virus – HPV) o infezione vaginale. Servizio del tutto gratuito offerto dal Consultorio Familiare di Licata – ASP di Agrigento – Un Open Day per sensibilizzare l’importanza della prevenzione dei tumori, nella giornata mondiale contro il Papilloma virus.

Il 4 marzo presso il Consultorio familiare di Licata sito al sesto piano dell’Ospedale San Giacomo d’Altopasso, inizia la Giornata Mondiale di screening e prevenzione contro l’HPV. Possono accedere tutte le donne tra i 25 – 64 anni del territorio della provincia di Agrigento.

La visita, attraverso lo screening, costituisce importante momento e occasione per PREVENIRE possibili tumori riguardanti le malattie sessualmente trasmissibili, SOPRATTUTTO NELLE GIOVANI DONNE DELLA FASCIA DI Età 25-64 ANNI, tenendo conto che il virus si manifesta clinicamente nella sua patologia, quando già ci sono le infezioni in atto, mentre lo screening evidenzierebbe, in largo anticipo, la presenza del virus con possibilità di poterlo curare con esami di approfondimento e follow-up periodici. Si precisa che l’HPV è spesso asintomatico, senza evidenziare lesioni.

Se trascurato. l’HPV si può trasformare in tumore, per cui è evidente l’importanza della prevenzione intesa come salvavita.

Lo screening verrà effettuato dall’ Ostetrica dottoressa Maria stella Montana, con accesso diretto il 4 marzo dalle 09.00 alle 13.00, oppure su prenotazione al telefono 0922/869421 – 0922/869520 – 0922/869423.