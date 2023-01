Pubblicità

A poche ore dall’arrivo di Papa Francesco nella Repubblica Democratica del Congo (il papa è ancora in volo) per il suo 40° Viaggio apostolico , per poi proseguire il Viaggio in Sud Sudan, l’Amico del Popolo ha chiesto a padre Gaspare (missionario Comboniano a Kinshasa, originario di Licata) di dirci come si preparano ad accogliere la visita di Papa Papa Francesco.