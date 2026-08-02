Un uomo di 38 anni, Paolo Decaro, di origini licatesi è misteriosamente scomparso a Milano. Da giorni, sui social sono postati vari appelli per segnalarne la presenza o indicazioni utili al ritrovamento. Con il passare delle ore, cresce inevitabilmente la preoccupazione. La stessa famiglia ha rilanciato un appello. “Si trova sicuramente in difficoltà”. Decaro è stato visto l’ultima volta il 29 Luglio a Milano, in viale Certosa. Indossava una maglietta bianca e un paio di bermuda. Non si sa cosa può essergli successo. Ad occuparsi del caso è il comando di Polizia di Quarto Oggiaro.