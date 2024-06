Pubblicità

Oltre a Francesco Carità (recordman di preferenze al Consiglio comunale di Ferrara), c’è un altro licatese appena eletto in un Consiglio comunale italiano. Bruna Paolo Roberto, licatese classe 1983 è risultato primo eletto nella Lista civica “Rinnoviamo Cura Carpignano”, con 150 voti, al comune di Cura Carpignano, in provincia di Pavia. Paolo Bruna ha distaccato di 30 voti il secondo della sua lista ed è già stato designato assessore, molto probabilmente con delega allo Sport del piccolo comune Pavese. Bruna lavora al Mondino di Pavia, prima come sanitario e ora come amministrativo.