Pubblicità

Il presidente della CNA di Licata Elio D’Orsi ha sentito la categoria dei panificatori, i quali già in difficoltà per gli eccessivi aumenti delle materie prime, di circa il 100% (farina, lievito, sesamo) alla notizia dell’aumento dell’energia elettrica del 40% hanno espresso molta preoccupazione, chiedendo che le istituzioni possano intervenire per scongiurare tale aumento che li metterebbe ancor di più in difficoltà, pertanto la categoria dei panificatori da oggi sono in agitazione e pronti a incrociare le braccia per essere ascoltati dalle istituzioni, definendo una ingiustizia l’aumento dell’energia elettrica che è una risorsa primari per la loro attività.