Il Consiglio Comunale di Palma di Montechiaro ha discusso e bocciato con 10 voti contrari e 2 favorevoli (Farulla e Falsone) una mozione che mirava a ripristinare la possibilità di pagare il ticket sanitario direttamente presso il Poliambulatorio “Giulio Castellino”. L’iniziativa, presentata dal Consigliere Ugo Farulla del Partito Democratico, intendeva porre fine ai disagi che i cittadini affrontano quotidianamente per accedere ai servizi sanitari.

Attualmente, i residenti di Palma di Montechiaro che necessitano di visite o prestazioni mediche presso il Poliambulatorio sono costretti a recarsi in tabaccherie o farmacie convenzionate per effettuare il pagamento del ticket, poiché non è possibile farlo direttamente in sede. Questa prassi genera notevoli inconvenienti, in particolare per le persone anziane, i cittadini con difficoltà motorie o coloro che vivono in zone periferiche, i quali devono affrontare spostamenti aggiuntivi che comportano spreco di tempo, denaro ed energie.

Per garantire trasparenza dell’attività nelle sedi opportune, la mozione impegnava l’amministrazione a riferire al Consiglio Comunale, entro un termine di 30 giorni, sugli sviluppi e le iniziative intraprese in merito. Questa scadenza stringente mirava a prevenire l’inerzia burocratica e ad assicurare che la mozione si traducesse in azioni concrete e progressi tangibili.

Le parole del Consigliere Farulla:

L’approvazione di questa mozione avrebbe rappresentato un segnale forte dell’impegno del Consiglio Comunale verso una comunità più attenta, inclusiva ed efficiente, riaffermando i principi di universalità ed equità che devono guidare il sistema sanitario locale. Purtroppo i miei colleghi consiglieri hanno preferito bocciare la mozione ritenendo che l’amministrazione stesse già facendo quanto necessario. Rimango perplesso dalle parole utilizzate in consiglio comunale dal Consigliere Montalto e Salvatore Castronovo, che affermano -l’invotabilità- della mia mozione ritenendola ridondante, provocatoria e poco predisposta al dialogo. Credo, piuttosto, che ci sia una volontà del consiglio comunale di volersi autodelegittimare di fronte all’amministrazione, delegando il proprio potere di indirizzo politico e penso, con amarezza, di far parte del peggior consiglio comunale della storia di Palma di Montechiaro tenuto conto della improduttività dimostrata.