Salvatore Lombardo ha indirizzato Al Sindaco, All’Assessore dello Sport, Al Responsabile della Toponomastica del Comune di Palma di Montechiaro una richiesta con la Proposta di Intitolazione dello Stadio Comunale di Palma al Prof. Salvatore Di Vita.

”Premesso che il prof. Salvatore Di Vita di cui lo scrivente è stato uno dei tanti suoi allevi di Educazione Fisica, presso il plesso Don Lorenzo Milani ubicati a quei tempi presso il palazzo Vinciguerra, che causa problemi motorie da parte dello scrivente faceva pochissima attività fisica, che lo stesso ha dedicato gran parte della sua vita all’Educazione ed all’incitamento nell’attività sportiva di tanti nostri ragazzi togliendoli probabilmente alle varie organizzazioni malavitose, la quale presso lo stesso stadio, ha organizzato vari Tornei di Atletica Leggera per i nostri studenti. Che lo stesso anni orsono è stato insignito come cittadino benemerito in occasione della così detta CERIMONIA DEL RINGRAZIAMENTO promossa dell’ex Sindaco Rosario Giorgio Gallo che lo stesso aveva promosso in occasione della data della fondazione della nostra città il 03 maggio 1637 quando fu posta la prima pietra, cerimonia che a mio modo di vedere, andrebbe ripristinata, anche se l’Associazione del Castellani di Maria, fondato circa 15 anni fa e presieduta da Totò Tannorella, ex Governatore della Fraternita del SS Sacramento, nonché Assessore dell’Amministrazione di Centrosinistra presieduta proprio da Rosario Gallo.

Si fa presente che lo stadio Comunale, è stato oggetto di lavori di restaurazioni con tramiti un finanziamento dei Fondi ex Gescal che comprendeva anche opere di riqualificazione del quartiere “Giordano”.

Per quanto sopra al fine di tenere viva la memoria del compianto prof. Salvatore Di Vita, SI CHIEDE a codesta Amministrazione Comunale presieduta dall’Ing. Stefano Castellino di dedicare lo stadio comunale al prof. Di Vita. Si fa presente inoltre che lo stadio sopra citata ha ospitato l’ex glorioso Licata quando lo stesso giocava in Serie C, sino ad arrivare in Serie B dove in occasione della gara casalinga con i granata (Torino) i giocatori dello stesso, hanno svolto le sedute di allenamento presso il nostro stadio Certo di un vostro positivo riscontro, nella speranza che la nostra amata Gattopardo, possa tornare quanto prima ai fasti dei bei tempi, arrivando a sfiorare il campionato (se non ricordo male) di Serie D.