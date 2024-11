Al Palatenda Placido Rizzotto, in occasione della 1 giornata di campionato, è stata presentata ufficialmente la PALMA SOCCER FUTSAL, progetto nato dalla costola della storica societàGattopardo Palma.

Alla presenza dell’assessore allo sport Daniele Cacciatore, la nuova dirigenza, rappresentata dal presidente Angelo Vaccaro, il vice presidente Lillo Gambino, il direttore generale FrancescoSessa, il manager Alex Lumia e il segretario Sofia Pia Di Rosa, hapresentato la squadra e illustrato la filosofia della società che ha come obiettivo primario la formazione dei giovani di Palma che possono adesso cimentarsi con la realtà del calcio a 5. Per questo la società punta alla nascita di più categorie del futsal e far crescere il movimento.

“La speranza – hanno spiegato – è quella di migliorarsi sempre più negli anni con l’obiettivo primario di portare i giovani a vivere in modo sano e costruttivo. Creare un ambiente sano, allontanando i ragazzi da microcriminalità, ozio e da tutti i mali del nuovo millennio”.

La guida tecnica è affidata per il terzo anno consecutivo nelle mani di Giuseppe Di rosa.