Una protesta via social senza un valido motivo quella di alcuni residenti dei quartieri nati abusivamente 40 anni fa, Stazione e Pizzillo. Malgrado siano abusivi, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Stefano Castellino ha deciso ugualmente di intervenire per dotare le due zone della visibilità. Grazie al “Contratto di Quartiere II”, sono stati avviati i lavori da qualche tempo.

“Questi due quartieri – dice il primo cittadino palmese – sono stati possibili grazie al lavoro della mia Amministrazione e degli uffici comunali preposti. Abbiamo ottenuto un finanziamento dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità del 28/12/2023 – D.D.G. n.4277, per l’importo complessivo di euro 2.555.000,00. In particolare è prevista la realizzazione delle pavimentazioni stradali e dei sottoservizi a rete ancora non esistenti”.

Il lavori sono stati assegnati alla ditta MEGAS srl proveniente dalla provincia di Catania che ha avviato il cantiere ai primi di febbraio.

“Attualmente i lavori sono fermi in attesa che Italgas, che ha in progetto l’ampliamento della rete gas, completi i propri interventi – conclude il sindaco Castellino – Purtroppo, le piogge di questi giorni hanno causato dei disagi, ma non è colpa di questa amministrazione che anzi si è prodigata per cercare di venire incontro alle esigenze dei residenti seppur in due quartieri abusivi”.