Il Sindaco Stefano Castellino e il Vicesindaco Salvo Scopelliti sono entusiasti dell’obiettivo storico raggiunto con l’inizio dei lavori per l’installazione di un nuovo impianto d’illuminazione pubblica nelle vie Portorico – Toledo – Bahamas e Polinesia, che fino ad oggi era inesistente. I lavori sono già iniziati nel mese di novembre e proseguono per la riqualificazione di una zona della città importantissima nella stagione estiva e non solo.

L’intervento di riqualificazione vede coinvolta, anche, la sostituzione di 1.170 vecchi corpi illuminanti del centro città, che esalta il fascino e la bellezza dei nostri monumenti.

In entrambi i casi, la tecnologia utilizzata è quella a LED ottenendo, tra le altre cose, un risparmio energetico fino all’85% rispetto a una lampadina tradizionale. Procede senza sosta e senza lesinare sforzi il percorso di cambiamento della nostra Città, nella consapevolezza che ancora sono tante le cose da realizzare ma il percorso intrapreso e quello giusto, Palma merita di essere servita e noi siamo onorati di farlo.