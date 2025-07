L’edificio è stato ristrutturato nel 2006, precedentemente destinato ad una scuola. Adesso, sono stati liberati alcuni tramezzi per adibirla a nuova biblioteca comunale di Palma di Montechiaro. Il sindaco, Stefano Castellino e l’Architetto Di Vincenzo che ha seguito i lavori, accompagnati dal Rup Lillo Inguanta e dai suoi assessori e alcuni consiglieri comunali, hanno effettuato un sopralluogo dove ci si è resi conto che a breve potrà essere effettuato il trasferimento.

“L’inaugurazione – dice il sindaco Stefano Castellino – sarà effettuata il prossimo 21 settembre, non una data qualunque, ma l’anniversario dell’uccisione del giudice Rosario Livatino e del nostro agente di polizia municipale Fazio. La biblioteca sarà il centro per grandi e piccini. Questo risultato è il certosino lavoro che la mia amministrazione non lesina mai, di questo devo ringraziare tutti i miei collaboratori, la mia giunta, i dirigenti comunali, insomma un lavoro di squadra vincente. Abbiamo lavorato sodo per recuperare il tempo perduto. La nuova biblioteca era la ex casa del fascio, tanti anni fa erano stati effettuati i lavori, ma la struttura rimase sempre chiusa. Grazie al finanziamento ottenuto con il Gal, tramite l’atelier multimediale, siamo riusciti a recuperare un immobile straordinario, i turisti potranno fare un viaggio nel tempo sulla storia della nostra città”.

“Abbiamo creato un foyer di accesso che sarà una sorta di continuo della piazza Matteotti – dice l’Architetto Di Vincenzo – e si arriva al primo piano dove sarà allocata la emeroteca e lo spazio multimediale deciso dal Gal. A piano terra c’è anche il giardino di inverno realizzato con acciaio e vetro che racchiude in se il Bar della Biblioteca, l’archivio e degli spazi di servizio. Nel primo piano c’è il cuore della Biblitoca con i libri, una sala convegni e la ludoteca per i bambini. Naturalmente, abbiamo anche pensato ai diversamente abili che potranno accedere ai piani superiori con un ascensore”.