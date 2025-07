Inizia ufficialmente la stagione estiva a Palma di Montechiaro, dopo il rilascio dell’autorizzazione demaniale da parte della regione Sicilia. Il sindaco, Stefano Castellino, ha dato l’ok a Palma Ambiente diretta da Mario Stagno, sotto la supervisione dell’Area Tecnica n. 6 diretta dall’architetto Inguanta che coordina il tutto, di avviare i servizi di pulizia delle spiagge, con bonifica quotidiana di tutti gli arenili autorizzati.

Sono stati posizionati, sempre a cura dalla Società Palma Ambiente, i cassonetti per la raccolta differenziata in spiaggia e sono stati attivati i servizi di salvataggio: una cooperativa di bagnini garantirà il controllo delle spiagge libere autorizzate alla balneazione dal 1 Luglio al 1 settembre.

“Anche quest’anno – dice il primo cittadino – siamo nelle condizioni di garantire, giornalmente, la pulizia in tutti gli arenili comunali. Il decoro delle spiagge è un biglietto da visita indispensabile per tanti bagnanti che ogni giorno si recano nel nostro mare. Invito i bagnanti ad osservare un comportamento civile visto che in tutte le spiagge ci sono i cassonetti e i cestini dove gettare i rifiuti”.