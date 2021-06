Pubblicità

Il sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino, con notainviata al Presidente del Consiglio comunale, Domenico Scicolone, ai sensi e nei tempi del regolamento della massima assise cittadina, ha chiesto la convocazione di una seduta straordinaria per trattare il seguente punto: l’emergenza idrica in città.

“Vista la pesantissima crisi idrica – dice il primo cittadino – che la mia città sta attraversando con turni che superano anche i 15 giorni, intendo informare la massima assise cittadina e la cittadinanza tutta, attraverso la seduta consiliare in diretta streaming, su cosa abbiamo messo in campo e su quanto stiamo pianificando per risolvere con urgenza questa annosa vicenda. Con l’arrivo del forte caldo, la richiesta di acqua è aumentata sensibilmente, mentre è dimezzata la fornitura, e pertanto i turni sono troppo lunghi e la gente, giustamente, non ne può più. Noi lavoriamo notte e giorno per arrivare ad una soluzione seria, con due certezze: vinceremo anche questa battaglia e l Acqua a Palma è e resterà sempre pubblica.!”