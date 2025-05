Tutto pronto a Palma di Montechiaro per la seconda edizione della Biennale del Gattopardo, una edizione interessante anche perché organizzata nell’ambito di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025. Capolavori da leggere e da vedere.

Dopo il successo di “HOMODEUS. Il Dilemma dell’UomoDio”, il Comune, guidato dal Sindaco Stefano Castellino e dall’Assessore allo Spettacolo Giuseppe Petrucci, torna a investire sull’arte contemporanea con un progetto che intreccia parole e immagini, in linea con il programma di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025.

Anche quest’anno, la mostra è curata da Michele Citro, e prevede la partecipazione di 15 artisti italiani e stranieri, chiamati a interpretare, attraverso sculture, installazioni e opere digitali, altrettanti capolavori della letteratura siciliana e mondiale.

Tra le opere in dialogo: Il Gattopardo di Tomasi di Lampedusa reinterpretato da Ignazio Fresu, La metamorfosi di Kafka secondo Luigi Citarrella, Frankenstein di Mary Shelley visto da Nathan French, Se questo è un uomo di Primo Levi riletto da Terenzio Sonda, fino a Uno, Nessuno e Centomila di Pirandello rielaborato da Giuseppe Negro e Lucia Boccalone. E ancora, Oscar Wilde, Thomas Mann, Aldous Huxley, Ovidio, il Vangelo e tanti altri grandi testi trasformati in esperienze visive capaci di stimolare la riflessione e la meraviglia.

L’inaugurazione è prevista per sabato 11 maggio alle ore 18,30 nella splendida cornice del Palazzo Ducale.