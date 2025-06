Il gruppo AGESCI Palma di Montechiaro2, con i lupetti e lupette giunti all’ultimo anno nel Branco L/C e per questo detti lupi anziani, intende promuovere, nella nostra città, il WORLD ENVIRONMENT DAY ovvero la Giornata Mondiale dell’Ambiente.

“Per questo abbiamo organizzato un evento che ci permetterà di trattare un tema molto caro allo scoutismo e alla cittadinanza tutta: il rispetto del Pianeta – si legge in una nota – Giovedì, 5 Giugno, alle ore 19,00 daremo inizio ad un tavolo di lavoro in aula consiliare presso il Palazzo degli Scolopi. Modereremo le attività alla presenza del sindaco, degli amministratori, volontari, attivisti e ricercatori, con cui potremo confrontarci per riflettere, dibattere e proporre una conversione ecologica per abbattere gli sprechi, formulare idee green e suggerire la tutela dei biomi del nostro ecosistema. Sicuri di fare cosa gradita condividendo e sensibilizzando vogliamo unire le nostre forze per promuovere uno stile di vita sostenibile”.