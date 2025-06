Brutta sorpresa, questa mattina, a Palma di Montechiaro: malviventi hanno rubato il defibrillatore posto nella teca di via Turati davanti la farmacia Miceli, secondo episodio dopo il furto del primo defibrillatore posto nella centralissima piazza Matteotti.

“Provo veramente sgomento e vergogna di come si possa privare tutta la cittadinanza di uno strumento salva vita realizzato dal progetto “Salva una Vita”, grazie a 26 imprenditori locali – dice l’assessore Giuseppe Petrucci – Detto ciò si fa presente che tutti i defibrillatori sono identificati con matricola e posti in zone videosorvegliate H24, sono stati avvisati le forze dell’ordine che stanno visionando le immagini per individuare gli autori. Non si può giocare con la salute”.

L’episodio è stato condannato fortemente dal sindaco Stefano Castellino che si augura che le forze dell’ordine possano identificare l’autore o gli autori di questi furti.