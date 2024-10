Pubblicità

E’ già stato riaperto dopo appena un giorno il Poliambulatorio di Palma di Montechiaro, che si era completamente allagato dopo il violento nubifragio che ha colpito la città del Gattopardo. Lo ha comunicato il sindaco Stefano Castellino che ha ricevuto una nota dall’Asp che ha fatto eseguire, a tempo record, i lavori necessari per il ripristino delle condizioni di sicurezza. Pertanto, già da ieri sera, la Guardia medica, il PPI, il PPIP sono tornati ad erogare i normali servizi nella sede di via Maccacaro. Tutte le altre attività sanitarie ed amministrative, riprenderanno a funzionare nella giornata di oggi, mercoledì 23 ottobre.

“Ringrazio l’Asp ed il Direttore Dott. Collura e tutti coloro che si sono prodigati – dice il primo cittadino palmese Castellino – per il pronto intervento effettuato che ha consentito il ripristino di tutti i servizi in pochissime ore”.