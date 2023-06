Pubblicità

Il sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino, ha voluto esprimere la vicinanza e riconoscenza al Questore di Agrigento, al Dirigente del Commissariato di Palma di Montechiaro per il grave fatto di cronaca che si è verificato due giorni fa, nel quale sono rimasti feriti alcuni agenti. I poliziotti sono dovuti ricorrere alle cure dei sanitari dell’ospedale di Agrigento con prognosi di 7 e 12 giorni.

Il primo cittadino palmese ha chiamato, ieri mattina appena appresa la notizia, il commissario Lombardo manifestando solidarietà e vicinanza alla Polizia di stato per l’importante e indispensabile servizio che svolge giornalmente mettendosi a disposizione per qualsiasi cosa fosse possibile: “Il depracabile gesto non può mai trovare posto in una società civile, sono episodi di violenza che non hanno giustificazione alcuna e vanno condannati con forza e decisione. L’essere umano è un essere pensante che si confronta con altre persone e con le istituzioni con il massimo del rispetto e ripiduia la violenza in tutte le sue forme. Grazie di cuore alle Forze dell’Ordine per il loro incessante ed indispensabile lavoro”.