Il Gruppo Archeologico Finziade presenta il convegno sullo sbarco alleato organizzato per il prossimo 10 luglio presso il Palazzo Ducale di Palma di Montechiaro.

Dopo la visita alla casamatta presso l’area cimiteriale e la deposizione di una corona di alloro in segno di pace, il corteo si sposterà al Palazzo Ducale per le attività di convengo.

A seguire la proiezione del documentario sul ritrovamento del relitto dell’LST 158.