Pubblicità

E’ stato un grande successo l’inaugurazione della mostra di arte contemporanea denominata “Progetto artistico e culturale”, inaugurata sabato scorso a Palazzo ducale a Palma di Montechiaro. Mostra che potrà essere visitata fino al prossimo 20 luglio. Voluta fortemente in primis dal Sindaco Stefano Castellino e dall’assessore Miriam Barba e dal coordinatore Roberto Onolfo, è stata curata dal critico d’arte Giammarco Puntelli. E’ stato, intanto, presentato il catalogo editoria Giorgio Mondadori, dove sono illustrate le opere di maggiore rilevanza della citta di Palma di Montechiaro e le opere di arte contemporanea che sono esposte a Palazzo Ducale. L’obiettivo del progetto artistico e culturale “Artisti sulle tracce del Gattopardo” è un evento di portata nazionale. L’obiettivo culturale è valorizzare l’arte contemporanea con i suoi protagonisti contestualmente con la città di Palma di Montechiaro gettando le basi perché sia riconosciuta nel 2024 a livello nazionale e internazionale il posto che è suo per vocazione: uno dei centri più belli, per la valorizzazione della storia, della letteratura, dell’arte e delle bellezze naturali.