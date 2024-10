Pubblicità

Ancora un avvicendamento nella giunta comunale di Palma di Montechiaro presieduta dal sindaco Stefano Castellino. Dopo Angelo Incardona che è subentrato ad Rosario Provenzani, il primo cittadino, ha provveduto a sostituire la dimissionaria Miriam Barba con l’attuale vicepresidente del Consiglio comunale, Giuseppe Petrucci.

“Petrucci, che a breve si dimetterà da vicepresidente nonché consigliere comunale – dice Castellino – rimarrà in carica per i prossimi tre anni, tanti ne mancano alla conclusione di questo mio secondo mandato. Ringrazio pubblicamente Miriam Barba per l’ottimo lavoro svolto, con passione ed abnegazione, per tutto il tempo che è rimasta in carica. Barba rimarrà comunque vicino alla mia amministrazione per continuare, tutti assieme, la strada virtuosa che abbiamo intrapreso per il bene della collettività palmese. Giuseppe Petrucci è una persona che conosco da sempre, è uno che ci mette sempre l’anima in tutto quello che fa. Ha preso così a cuore il suo nuovo ruolo che a giorni si dimetterà da vicepresidente del Consiglio comunale proprio perché intende impegnarsi al massimo in questo suo nuovo incarico. Il nonno e anche il papà, in passato, hanno servito la comunità palmese con ruoli istituzionali, Giuseppe pertanto fa parte di una famiglia importante che ha sempre servito Palma nel migliore dei modi. Siamo una grande squadra, gli avvicentamenti avvengono nella massima serenità perché il nostro obiettivo primario è servire al massimo i nostri concittadini”.

“Sono contento per questa nuova avventura – dice Giuseppe Petrucci – Mi corre l’obbligo di ringraziare intanto il sindaco Castellino per la fiducia che mi ha accordato, il segretario generale ed il prossimo consigliere comunale, Massimo Amato, che prenderà il mio posto in Consiglio comunale. Spero di essere in grado di svolgere il mio lavoro, saluto e ringrazio Miriam Barba perché ha lavorato assai bene, e sono già pronto a cominciare a lavorare per la crescita ulteriore del mio paese”.