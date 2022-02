Pubblicità

Atto vandalico nella notte alla Guardia Medica di Palma di Montechiaro all’interno del Poliambulatorio. Mentre il medico (il dottore Salvatore Cellura) era in visita domiciliare, ignoti – forse in preda ai fumi dell’alcool o della droga – hanno sfondato l’ingresso e hanno devastato arredi, vetrate, locali e il Cup accanendosi contro la sala d’aspetto dove i danni registrati sono ingentissimi. Non contenti hanno provato a sfondare la porta blindata interna che dà accesso alla guardia costringendo il personale del 118 a barricarsi all’interno. Dopo aver compiuto questo deprecabile atto, i delinquenti si sono dileguati incuranti della presenza delle telecamere visto che l’area è videosorvegliata.

Personale del 118 ha allertato i Carabinieri che prenderanno visione delle immagini e sono già al lavoro per individuare gli incivili responsabili di questo vile e vomitevole gesto. Del fatto sono stati informati anche i responsabili medici, il dottore Curella ed il dottore Vinciguerra.