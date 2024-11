Un altro importante tassello per l’amministrazione comunale di Palma di Montechiaro, guidata dal sindaco, Stefano Castellino.

L’Ecce Homo è ritornato al suo antico splendore.

“Dedico questo lavoro a mio Papà, che mi ha segnalato questo intervento e che ha atteso con ansia il suo completamento – dice il primo cittadino palmese – Ringrazio l’Architetto Lillo Inguanta e l’Assessore Giuseppe Petrucci per aver seguito i lavori, grazie inoltre all’Architetto Sandro Giganti ed all’impresa di Claudio Gueli per il loro lavoro e la professionalità”.