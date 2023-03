Pubblicità

La giunta municipale di Palma di Montechiaro guidata dal sindaco Stefano Castellino, ha approvato, ancora una volta, rispettando i tempi della legge, il PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione della Pubblica Amministrazione). Lo strumento è stato introdotto all’articolo 6 del decreto-legge n. 80/2021 ed è un documento unico di programmazione e governance volto ad assicurare la qualità e la trasparenza dell’attività amministrativa, dei servizi ai cittadini e alle imprese, semplificando i processi.

“Il Piano integrato di attività e organizzazione – dice il primo cittadino – assorbe molti dei documenti di programmazione che finora le amministrazioni pubbliche erano tenute a predisporre annualmente: performance, fabbisogni del personale, parità di genere, lavoro agile, anticorruzione. Si tratta del PIAO 2023-2025 dopo che in precedenza avevamo approvato quello del 2022. Come siamo soliti fare, lo abbiamo dimostrato con il Bilancio approvato sempre entro il 31 dicembre, anche in questo caso siamo uno dei primi comuni italiani che ha adottato questo importante strumento che deve essere approvato entro il 31 marzo. Possiamo dirlo a gran voce che il comune di Palma di Montechiaro, è in regola con tutti gli strumenti finanziari e di programmazione”.