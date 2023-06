Pubblicità

I rappresentanti dell’organizzazione sindacale italiana dei militari, Itamil Esercito ovvero il presidente Sandro Frattalemi, il segretario generale Girolamo Foti e il concittadino e membro dell’Esecutivo Nazionale Rosario Di Rosa, amico di lunga data del Sindaco, hanno incontrato il sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino, presso Palazzo degli Scolopi. Nel corso dell’incontro sono stati affrontati diversi argomenti, a cominciare dalla possibilità di aprire uno sportello del Sindacato Itamil nella città del Gattopardo. Se aperto, sarebbe il primo in Italia e rappresenterebbe un punto di riferimento per i militari palmesi quando rientrano in città, anche per le vacanze. Inoltre, sarebbe un mezzo per sensibilizzare sempre di più i cittadini al valore della legalità e aprire nuove prospettive occupazionali, come quella di arruolarsi nell’Esercito Italiano, per un futuro sereno al servizio della Patria.

“Si è deciso, dichiara il primo cittadino palmese, di organizzare altri incontri futuri per realizzare iniziative sempre rivolte alla promozione e alla difesa della legalità. Inoltre, si è discusso della possibilità che Palma di Montechiaro diventi un punto di riferimento per iniziative di questo tipo, coinvolgendo tutti i soggetti interessati al fine di promuovere una cultura della legalità sempre più diffusa.”

Il Sindaco e Itamil collaboreranno per sostenere qualsiasi progetto utile a costituire una base militare in Sicilia, la quale porterebbe importanti vantaggi per l’indotto del territorio, oltre a offrire la possibilità di far rientrare molti militari siciliani nel loro bacino d’origine e di offrire un’opportunità ai giovani di arruolarsi nell’Esercito.