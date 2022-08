Pubblicità

Il circolo del Partito Democratico evidenzia difficoltà a livello di viabilità nella recente festa della Madonna delle Grazie svolta a Marina di Palma.

Nella domenica con cui, con la tradizionale festa della Madonna delle Grazie, si chiude la stagione estiva l’amministrazione comunale nella gestione del traffico si è mantenuta coerente con la sua filosofia, sintetizzabile con un solo concetto: quello di caos. L’amministrazione comunale non si è preoccupata, come del resto fatto tutta l’estate, di regolamentare il traffico ma ha scelto di non decidere per garantire un presunto quieto vivere.

Si è assistito ad una processione con le automobili al seguito della Madonna e che percorrevano finanche nel senso di marcia contrario, costringendo i fedeli a fare lo slalom tra le macchine. Di fronte al caos nessun componente della giunta, ne tantomeno l’assessore al ramo, è intervenuto per far rispettare l’ordinanza predisposta.

Sarebbe stato sufficiente anticipare al pomeriggio la ztl che, va detto, è stata concepita da chi a Marina di Palma forse non ha mai messo piede, con l’inutile passaggio di macchine fino al piazzale Antille, con il viale Mediterraneo a doppio senso che ha creato numerosi ingorghi e un continuo passaggio di auto all’interno della stessa ZTL.

Tutte scelte finalizzate solo a creare caos e impedire un passaggio sereno ai pedoni, soprattutto nel tratto tra la via Bahamas e piazzale Antille anche per la presenza delle automobili parcheggiate sul marciapiede.

Anziché migliorare le esperienze maturate con le precedenti amministrazioni, si è fatto ripiombare Marina di Palma indietro di 25 anni. Anche il bus navetta si è rilevato un fallimento in termini di costi-benefici che ha solo reso più difficile la passeggiata in serenità sul lungomare.

In sintesi, un fallimento della gestione del traffico a Marina di Palma, simboleggiato dal cervellotico tentativo, per fortuna abortito, di mettere il semaforo in viale Mediterraneo.

Il circolo del Partito Democratico