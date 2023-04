Pubblicità

Il Sindaco Stefano Castellino, che ha tenuto la delega al Bilancio, con orgoglio comunica che venerdì, alle 20:10, è stato approvato in Giunta il Rendiconto 2022, si tratta di un record senza precedenti, raggiunto grazie ad un lavoro sinergico di squadra.

La Delibera di Consiglio Comunale conseguente è stata trasmessa al Presidente del Consiglio Comunale Domenico Scicolone, ai Consiglieri Comunali ed al Collegio dei Revisori.

“Il Sindaco – si legge in un post – ringrazia tutti gli Assessori ed i propri collaboratori per la loro disponibilità e supporto, ringriazia altresì i Consiglieri di maggioranza per non far mancare mai il loro sostegno e consentire all’Esecutivo di operare con serenità.

Il Sindaco ringrazia altresi il Presidente del Consiglio Scicolone per la sua fattiva collaborazione nell’interesse della Città e nel rispetto dei ruoli, che sono certo consentirà di esitare velocemente il provvedimento subito dopo il parere dei revisori, grazie anche alla collaborazione e sensibilità di tutti i Consiglieri Comunali.

Il Sindaco Stefano Castellino ringrazia il Segretario Amorosia, la Vice Segretaria Rosalba Di Blasi e tutti i Capi Area ed in particolare il Capo Area Finanze Dottoressa Mariella Calabrese e tutti componenti del settore, per aver lavorato senza sosta con professionalità e sacrifici ed aver creduto prima e più di altri che questo traguardo forse raggiungibile”.