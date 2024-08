Pubblicità

Palma di Montechiaro riceverà un finanziamento di 100mila euro grazie all’impegno dell’On. Michele Catanzaro per l’acquisto di dispositivi per l’accesso autonomo nel mare per disabili e persone con difficoltà motorie.

Questo finanziamento è il risultato di un emendamento proposto dal Presidente del Gruppo parlamentare PD all’ARS On. Catanzaro, nell’ambito della recente legge finanziaria approvata in Assemblea Regionale Siciliana.

Mario Castronovo – Componente dell’Assemblea Nazionale del Partito DemocraEco e Segretario cittadino del PD Palma di Montechiaro – Ugo Farulla – unico consigliere di opposizione in consiglio comunale, il PD e i Giovani democratici di Palma ringraziano L’On. Catanzaro per la sensibilità e vicinanza nei confronti della comunità palmese.

“Siamo estremamente felici e orgogliosi – dichiara Mario Castronovo – che nel territorio di Palma di Montechiaro ci saranno le prime spiagge in Sicilia ad essere dotate di dispositivi automatici che rendono il mare accessibile a tutti. L’accessibilità è segnale di civiltà ed è nostro dovere dare a tutti la possibilità di accesso a questo patrimonio.

Con questo importante strumento, anche le persone disabili potranno fare il bagno in completa autonomia e accedere al mare in modo sicuro e autonomo, permettendo non solo di abbattere le barriere architettoniche, ma anche di superare numerosi ostacoli mentali, ampliando le opportunità di vivere esperienze che spesso risultano inaccessibili alle persone disabili.

L’installazione dei dispositivi automatici – continua Castronovo – nelle spiagge di Palma di Montechiaro non solo promuoverà l’inclusione, ma offrirà anche un ulteriore servizio alla nostra comunità, favorendo anche il turismo. Speriamo che Palma non rimanga l’unica spiaggia in Sicilia ad essere dotata di questo dispositivo, ma che diventa un esempio per la sua diffusione in tutta l’isola.”

“Palma non avrebbe ottenuto un finanziamento così importante – dichiara Ugo Farulla – senza l’apporto del nostro segretario Mario Castronovo e la sensibilità dimostrata dall’On. Catanzaro. Da consigliere comunale di opposizione, ho sempre pensato che la principale azione amministrativa debba essere quella di proporre soluzioni ai problemi della comunità, non tralasciando di certo le evidente differenze di vedute con l’amministrazione. Per questo motivo non ci sottraiamo dal proporre idee e soluzioni per lo sviluppo della nostra città, non lasciando mai indietro nessuno. Siamo fieri – conclude Farulla – di aver contribuito nel dare un sostanziale contributo al miglioramento dei servizi rivolti ai nostri concittadini disabili e nei confronti di un turismo sempre più accessibile.”