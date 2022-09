Pubblicità

Palma di Montechiaro – I Consiglieri Comunali, Falco Rosario, Scopelliti Giovanni e Falsone Alessandra, comunicano che, essendo stati eletti nella lista “Ama la tua città” con oltre 1500 preferenze totali avendo contribuito con oltre il 70 per cento dei voti della lista, arrivata seconda in assoluto, non si sentono in linea con i programmi della lista e del suo ideatore, oggi vicesindaco, che alla luce di quanto espresso non rappresenta più questo gruppo consiliare.

Gli stessi si dimettono dal gruppo consiliare per aderire al gruppo misto confermando il Consigliere Scopelliti nella qualità di capogruppo.

Gli stessi chiedono al Vice Sindaco, ringraziandolo per il lavoro svolto, di essere conseguenziale stante quanto sopra espresso e chiedono al Sindaco, al quale ribadiscono totale fiducia e sostegno, di incontrarlo per concordare la nuova posizone del gruppo nell’esecutivo.