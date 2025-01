Il Sindaco Stefano Castellino comunica che per la prima volta sarà possibile presentare il Servizio Civile presso il Comune di Palma di Montechiaro.

“Il nostro Ente ha aderito al bando per la ricerca di 16 operatori volontari di Servizio Civile universale – dice il primo cittadino – L’Ente titolare dei progetti è ANCI Lombardia (www.scanci.it). Fino alle ore 14 del 18 febbraio prossimo è possibile presentare domanda di partecipazione ad uno dei progetti che si realizzeranno tra il 2025 e il 2026 su tutto il territorio nazionale e all’estero. I progetti hanno una durata tra 10 e 12 mesi, con un orario di servizio pari a 25 ore settimanali oppure con un monte ore annuo che varia, in maniera commisurata, tra le 1.145 ore per i progetti di 12 mesi, le 1.049 ore per i progetti di 11 mesi e le 954 ore per i progetti di 10 mesi, articolato su cinque o sei giorni a settimana. Gli operatori volontari selezionati sottoscrivono con il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale un contratto che fissa, tra l’altro, l’importo dell’assegno mensile per lo svolgimento del servizio in 507,30 euro salvo incremento sulla base della variazione, accertata dall’ISTAT”.

I progetti di Servizio Civile Universale che verranno realizzati presso il Comune di Palma di Montechiaro sono:

1. Titolo: Italia inclusiva: volontari per l’assistenza di anziani e adulti in situazione di disagio.

Sede: Ufficio servizi sociali, via Madonie 20

Numero di posti: 4 di cui 1 GMO*

2. Titolo: Non solo libri: volontari nelle biblioteche italiane.

Sede: Biblioteca Comunale, via Carlo Marx 3

Numero di posti: 3

3. Titolo: Prevenire e sensibilizzare: volontari per la sicurezza dei cittadini del sud Italia.

Sede: Ufficio tecnico manutentivo, via vittime della mafia

Numero di posti: 6

4. Titolo: Rispettiamo l’ambiente: volontari per la tutela ambientale e del territorio nei comuni del sud Italia.

Sede: Municipio, via fiorentino 89

Numero di posti: 3 di cui 1 GMO*

Ulteriori informazioni si possono ottenere contattando gli uffici del Servizio Civile ANCI Lombardia

Orari Ufficio 9:00 – 13:00 e 14:00 – 18:00

Telefono: 02 72 62 96 40

Email: [email protected]

Link:

https://www.comune.palmadimontechiaro.ag.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10739