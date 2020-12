Il sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino, con propria ha prolungato al 22 dicembre prossimo la didattica a distanza, in tutte le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, del territorio del Comune. In pratica gli studenti rientreranno in classe dopo le vacanze di Natale, il 7 gennaio.

L’ASP di Agrigento, inoltre, ha comunicato 3 nuovi casi positivi e 16 guariti!

“Ho ordinato alla cittadinanza – dice il primo cittadino – di non uscire di casa, tranne che per motivi di assoluta necessità. Sono vietati gli assembramenti, le riunioni, le feste di ogni genere, sia pubbliche che private. Rispettiamo tutti i divieti e le raccomandazioni previsti sia dai DPCM, che dal sottoscritto, che dalle Ordinanze del Presidente della Regione”.