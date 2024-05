Pubblicità

Un altro importante finanziamento è stato ottenuto dall’amministrazione comunale di Palma di Montechiaro, guidata dal sindaco Stefano Castellino. Si tratta del progetto di adeguamento di alcuni locali della nuova piazza Matteotti per l’istituzione di un atelier multimediale della conoscenza finalizzato alla promozione di itinerari turistici dell’ identità rurale.

“Il progetto è stato seguito, con impegno, professionalità e abnegazione, dall’Assessore all’agricoltura e manutenzione dott. Agronomo Rosario Provenzani e dal capo settore dell’ufficio Tecnico Architetto Salvatore Di Vincenzo, percorso iniziato dall’ex Assessore Giuseppe Di Rosa – dice il primo cittadino palmese – Si premette che il Comune di Palma di Montechiaro attraverso il GAL Sicilia Centro Meridionale ha partecipato al bando relativo al PSR Sicilia 2014-2020 riguardante il “Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala AMBITO TEMATICO TURISMO SOSTENIBILE AZIONE GAL intervento Atelier Multimediali della conoscenza Realizzazione e promozione di itinerari turistici

dell’identità rurale”.

La spesa ammessa a contributo, per il comune di Palma di Montechiaro ammonta a 199.589,41 euro.

“Ringraziamo altresì il Presidente Maria Grazia Brandara, l’Arch Olindo Terrena e tutta la struttura del GAL per la proficua collaborazione e sinergia istituzionale – continua Castellino – Si realizzerà un Atelier Multimediale della Conoscenza è quella di creare spazi polifunzionali che, nel loro insieme dovranno costituire la “Rete degli Atelier Multimediali della Conoscenza del territorio Sicilia Centro Meridionale” da allocare preferibilmente all’interno di un bene storico-culturale. All’interno dell’ex Casa del Fascio troverà collocazione anche la nostra Biblioteca Comunale Giovanni Falcone.Gli spazi da prevedere e/o adeguare dovranno essere destinati a: laboratorio per la promozione dei prodotti tipici locali, da utilizzare per la realizzazione di corsi di formazione, giornate dimostrative e gastronomiche territoriali, manifestazioni ed eventi, nonché iniziative di animazione ed educazione sui prodotti del territorio nei confronti dei residenti, delle scuole e dell’industria dell’ospitalità, favorendo anche l’utilizzo di prodotti locali nella ristorazione collettiva. L’edificio scelto per la realizzazione dell’ Atelier Multimediali della Conoscenza è quello di P.zza Matteotti, quale nuova sede della Biblioteca e del Polo Giovanile, all’interno del quale verranno adeguati e destinati allo scopo gli ambienti del foyer e del piano rialzato. L’edificio fa parte della quinta a sud della P.zza Matteotti, inserito nel contesto del centro storico di Palma di Montechiaro, risulta aggregato in parte al seicentesco Monastero delle Benedettine ed allocare preferibilmente all’interno di un bene storico-culturale. Ulteriore tappa culturale importante anche per la creazione del Polo delle Tre Arti così come da Dossier redatto dal Gruppo Io Sono Palma (Alfonso Di Vincenzo, Marilena Vaccaro, Angela Rinollo, Giuseppe Todaro). Prosegue senza sosta il percorso di rinascimento intrapreso dalla Città di Palma di Montechiaro, grazie ad una squadra unita e compatta dal Sindaco ed i suoi collaboratori, gli Assessori, il Presidente del Consiglio Comunale Scicolone e tutti i Consiglieri Comunali”.