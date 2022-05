Pubblicità

Il Sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino, ha raggiunto un accordo con la ditta Autoservizi Greco Pietro & C che gestisce i collegamenti delle corse scolastiche. Ebbene, da quest’oggi, il primo cittadino palmese ha comunicato alla cittadinanza che è partita, in fase di test, l’integrazione delle corse scolastiche per aiutare le famiglie che vivono nelle nostre frazioni e nelle periferie.

“Siamo certi – dice Stefano Castellino – che questa fase sperimentale gratuita che durerà fino al 5 giugno, ci permetterà di calibrare e migliorare le fermate e gli orari. Ringrazio la dirra Autoservizi di Greco Pietro & C per la preziosa collaborazione”.