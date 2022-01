Pubblicità

Il progetto esecutivo del porto di Marina di Palma, un sogno che diventa realtà. È avvenuta la firma del contratto ed è stato effettuato un sopralluogo con il sindaco, Stefano Castellino. Il primo cittadino ringrazia tutti coloro che hanno contribuito e contribuiscono a portare avanti questo sogno.

“Un grazie va ai professionisti – dice Castellino – tutti gli uffici comunali e, in particolare Area Lavori Pubblici e Contratti, Segretario Comunale, i collaboratori, tutti gli assessori che hanno lavorato al mio fianco, la quasi totalità dei Consiglieri comunali”.

Il sindaco ringrazia il Ministero dell’Interno, che ha finanziato più di un milione e 600mila euro per gli studi la progettazione esecutiva etc, la Regione Siciliana, sempre presenti alle istanze dei territori e della nostra città.