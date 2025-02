A Palma di Montechiaro, è crollato probabilmente a causa della pioggia, un vecchio fabbricato nel centro storico, tra la via Cangiamila e la via Tannorella.

Sul posto i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile del Comune guidata da Lillo Inguanta. Per sicurezza, prima di rimuovere le macerie, è stato chiesto l’ausilio di una unità cinofila con i cani molecolari nonostante la casa fosse da tempo disabitata. Sul posto anche Polizia municipale e Enel per rimuovere gli allacci elettrici.