Il Consiglio comunale di Palma di Montechiaro riprende le proprie attività dopo la pausa estiva.

“Ho già dato mandato – spiega il presidente Scicolone – di mettere mano a due importanti regolamenti. Il primo riguarda la modifica di qualche punto del regolamento del civico consesso ed a tal proposito ho già dato mandato al presidente della prima commissione, Letizia Pace. Il secondo punto, prevede l’aggiornamento, dopo tanti anni, dello strumento di contabilità che è uno strumento importantissimo sia per l’amministrazione che per il consiglio comunale stesso. Ci stiamo avvicinando all’approvazione del Bilancio e quindi dobbiamo affrettarci. Proprio per questo motivo ho dato mandato al presidente della terza commissione, Salvatore Castronovo, di avviare l’iter”.