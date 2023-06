Pubblicità

Buone notizie per il Comune di Palma di Montechiaro sul fronte del conferimento dei rifiuti.

L’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità- Dipartimento dell’acqua e dei rifiuti ha dato il via libera all’amministrazione comunale palmese guidata dal sindaco Stefano Castellino e alla società in house Palma Ambiente che gestisce il servizio di raccolta di conferire la quasi totalità dei rifiuti nella discarica di Timpazzo nella vicina Gela.

“Una notizia fondamentale – dice il primo cittadino palmese – che consentirà di ottimizzare i costi per il nostro Ente”.

Il Sindaco ringrazia l’On. Assessore Roberto Di Mauro, sempre pronto per le esigenze della città del Gattopardo, il Direttore Generale del Dipartimento Ing. Costa, per la sua costante attenzione nei confronti dei territori e la sua prontezza, che ha emanato il provvedimento su istanza presentata dal Comune in sinergia con la Società Palma Ambiente srl.

“Grazie altresì – continua Castellino – alla SRR di Agrigento ed alla SRR Caltanissetta per aver dato la loro indispensabile disponibilità. Questo è il risultato di un lavoro certosino portato avanti dal sottoscritto insieme al CDA di Palma Ambiente ( Presidente Mario Stagno, vicepresidente Giuseppe Cacciatore, consigliere del Cda Dario Burgio), al Direttore Tecnico Giancarlo Alongi, agli uffici amministrativi, al Responsabile Unico Cantiere Gerlando Di Falco, e con l’indispensabile ausilio del consigliere comunale Saro Falco che ha seguito insieme a noi direttamente la vicenda. Come sempre con il lavoro di squadra abbiamo raggiunto questo risultato importante”.