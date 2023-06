Pubblicità

Il Consigliere comunale di Palma di Montechiaro, Calogero Castronovo, ha deciso di transitare nella maggioranza guidata dal sindaco, Stefano Castellino che così si ritrova con 15 consiglieri su 16 (il sindaco era stato eletto a furor di popolo, quasi diecimila voti e con 14 consiglieri di Maggioranza) .

L’unico consigliere rimasto all’opposizione è Farulla del Pd.

La sua decisione, Calogero Castronovo l’ha comunicata nel corso dell’ultima seduta della massima assise cittadina. Nel prendere la parola ha detto: “Oggi mi rivolgo a voi con grande gioia e un senso di responsabilità ancora più profondo poiché ho preso la decisione di compiere un passo importante per il bene comune della nostra amata Palma di Montechiaro. Come consigliere comunale, ho chiesto di aderire alla maggioranza che sostiene il Sindaco Castellino e la sua amministrazione. Prima di tutto, desidero sottolineare che questa decisione non è una mossa impulsiva o motivata da interessi personali ma è il risultato di un’attenta valutazione delle dinamiche politiche che influenzano il nostro Paese. Ho riconosciuto l’importanza di unire le mie forze alla maggioranza per poter raggiungere obiettivi comuni e per dare voce alle istanze dei cittadini. In questi 12 mesi come consigliere di opposizione, ho avuto modo di apprezzare l’apertura e la disponibilità del Sindaco nel collaborare con me per il progresso di Palma di Montechiaro. Il Sindaco Castellino ha dimostrato una visione inclusiva e ha sempre accolto le mie proposte e le mie preoccupazioni con attenzione e rispetto. Abbiamo sempre avuto un dialogo costruttivo, focalizzato sulle soluzioni e ho notato il suo sincero interesse nel portare avanti le istanze della comunità. La sua disponibilità nel ricevermi sempre e nell’ascoltarmi, dimostra un’autentica volontà di unire le forze per raggiungere obiettivi comuni. Questa sinergia e collaborazione con il Sindaco, mi hanno convinto che lavorare all’interno della maggioranza sarebbe stata la scelta migliore per poter concretizzare le idee e i progetti che abbiamo discusso insieme. Ho avuto modo di osservare con attenzione l’operato dell’amministrazione Castellino e sono rimasto colpito dalla coerenza delle loro azioni, dalle politiche di sviluppo che hanno promosso e la determinazione nel trovare soluzioni alle problematiche che interessano la nostra comunità . È risaputo che la politica è fatta di compromessi, ma questo non vuol dire tradire le proprie idee. Al contrario, significa lavorare con gli altri per trovare soluzioni che rispondano ai bisogni della comunità palmese. Proprio per questo, ho sempre cercato di rappresentare al meglio gli interessi del mio Paese, ed ho capito che lavorare in opposizione, limitava la mia capacità di realizzare un reale cambiamento. La scelta di unirmi alla maggioranza, non significa abbandonare le mie convinzioni o dimenticare le preoccupazioni dei miei concittadini piuttosto offrirà la possibilità di influenzare il processo decisionale dall’interno e di tradurre le idee in azioni concrete. La mia priorità è sempre stata e sarà, il benessere di Palma di Montechiaro e sono convinto che il lavoro di squadra sia il modo migliore per raggiungere risultati significativi e soprattutto duraturi. Oggi, più che mai, è importante concentrarsi sulle questioni che toccano la vita di tutti noi. Dobbiamo lavorare insieme per affrontare le problematiche che riguardano l’ambiente, l’occupazione, l’istruzione, l’agricoltura e tanto altro. Sono convinto che l’amministrazione Castellino, abbia dimostrato la capacità di affrontare queste sfide in modo efficace e con risultati tangibili. Insieme, possiamo fare la differenza e contribuire a creare una comunità ancora più solida e prospera. Ringrazio il Sindaco, per la sua capacità di unire, caratteristica di buon leader e per la sua costante determinazione nel portare avanti gli interessi di Palma di Montechiaro così come l’amministrazione per avermi accolto e per aver dimostrato il loro impegno verso il bene comune. Sono ansioso di lavorare fianco a fianco con voi concentrando le nostre energie sul raggiungimento di risultati concreti per la nostra comunità. Concludo ricordando una frase di Albert Einstein ovvero: “La misura dell’intelligenza, è data dalla capacità di cambiare quando è necessario”.

“Dico semplicemente grazie al consigliere comunale Calogero Castronovo – dice il sindaco Castellino – perché è molto più semplice stare all’opposizione visto che appartenere alla maggioranza significa si condividere i traguardi ma anche assumersi molta responsabilità delle scelte. Aderire alla maggioranza dimostra di voler contribuire concretamente ad aiutare la nostra Città. Già dall’opposizione ha dato prova di impegno serio e non fazioso per esempio sul fenomeno del randagismo, fornendo il propprio contributo sia tecnico (dottore in veterinaria) che politico. La città ha bisogno dell’impegno e del contributo dei giovani, di uomini e di donne per proseguire quella crescita che fin dal mio insediamento che risale a sei anni fa, ho portato avanti, insime ai miei collaboratori, agli assessori, alla presidenza del consiglio ed a tutti i consiglieri di maggioranza”.