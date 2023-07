Pubblicità

Il Sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino, ha invitato tutta la cittadinanza a partecipare alla cerimonia di conferimento della Cittadinanza Onoraria della città del Gattopardo, al Colonnello Vittorio Stingo, Comandante provinciale dei Carabinieri. La cerimonia è in programma domani, martedì 25 luglio alle ore 18 a Palazzo Ducale.

“Un momento di celebrazione e gratitudine in cui riconosceremo la carriera incredibile e prestigiosa del Colonnello Stingo, la cui dedizione e impegno hanno ispirato e protetto la nostra comunità – ha continuato Castellino – La cerimonia si terrà alla presenza delle massime Autorità provinciali, e sarà un’occasione unica per esprimere il nostro profondo apprezzamento a coloro che si dedicano al servizio della nostra città. Domani la città ringrazierà gli eroi silenziosi che assicurano che tutti noi possiamo vivere in sicurezza e godere delle nostre vite quotidiane. Un lavoro che può essere difficile e pericoloso a volte – conclude Castellino – ma sono sempre pronti ad affrontare ogni situazione con coraggio e dedizione. Veri eroi locali e nazionali: siamo fortunati ad avere voi al nostro fianco”.