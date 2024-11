Il Sindaco di Palma di Montechiaro dott. Stefano Castellino, al fine di dare impulso alle attività culturali, formative, teatralidi intrattenimento della città, nel biennio 2024/25 ha dato incarico al prof. Vincenzo Scuderi di Licata, autore di moltissime pubblicazioni reperibili online nelle librerie d’Italie e all’estero nel mondo, di redigere un programma culturale attraverso la rappresentazione di spettacoli con tragedie, novelle, farse, commedie, drammi, prose in lingua italiana, in dialetto siciliano che in romanesco, tratte dalle proprie opere.

Teatro, quindi che costituisce mezzo di espressione artistica e culturale, inteso come “aspetto fondamentale della cultura e dell’identità nazionale nonché delle culture e delle identità locali”.

Il prof. Vincenzo Scuderi che ha accettato a titolo gratuito, presenterà al Sindaco un ampio programma di rappresentazioni e prevede che la prima opera andrà in scena nel prossimo mese di dicembre, utilizzando attori locali ben noti.

Le opere saranno inscenate possibilmente, in teatro, in altre sedi suggestive, all’aperto o presso il Palazzo ducale Tomasi di Lampedusa.

Il Sindaco, grato, ringrazia il prof. Vincenzo Scuderi anticipatamente per la disponibilità dimostrata e per avere preso i primi contatti con il personale dell’area culturale di competenza. Quanto sopra, per consentire alla cittadinanza tutta la partecipazione alle varie manifestazioni, offrendo spunti di riflessioni, momenti svago nonché di arricchimento culturale.