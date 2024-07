Pubblicità

Crudeltà sugli animali a Palma di Montechiaro. Due pastori Tedeschi gettati in un canale.

Succede a Palma di Montechiaro nella giornata del 13 luglio. Due pastori tedeschi, presumibilmente padronali, sono stati gettati in un canale con acque putride, piene di spazzatura. “Giunti in loco – le parole di Lavinia Farulla dell’associazione animalista UNA – abbiamo trovato il corpo senza vita di un pastore tedesco adulto e il corpo provato di una cucciola di 4 mesi in condizioni gravissime. Il soccorso della cucciola è stato effettuato tempestivamente da una volontaria UNA Agrigento odv Rosaria Castronovo. La carcassa del pastore tedesco morto verrà prelevata dagli operatori del canile. Il comune provvederà a fare denuncia. La cagnolina si trova ricoverata presso la clinica veterinaria della Concordia di Agrigento in gravissime condizioni. Da questo avvenimento si evince il grado di civiltà di chi ha compiuto questo crudele gesto. I cani sono membri della famiglia e le adozioni dovrebbero essere più consapevoli. In questa circostanza, purtroppo, viene in evidenza anche il fatto che non ci sono controlli per quanto riguarda l’inserimento dei microchip ai cani. Se questi due animali di razza avessero avuto il chip saremmo risaliti ai colpevoli che anche se con pene minime sarebbero stati puniti per il loro gesto”.