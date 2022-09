Pubblicità

I consiglieri comunali del comune di Palma di Montechiaro, Acri Salvatore, Castronovo Calogero, Montalto Salvatore, Petrucci Giuseppe e Salamone Tiziana, fermo restando, con riguardo al consiglio comunale, le collocazioni nelle liste civiche di appartenenza, ovvero il ruolo di opposizione o maggioranza, aderiscono al progetto politico dell’onorevole Carmelo Pullara candidato alle elezioni regionali nella lista “Prima l’Italia” .

Sono stati gli stessi consiglieri a dichiararlo in un incontro svoltosi ieri 19 settembre presso il Palazzo Ducale del comune di palma di Montechiaro.

I consiglieri eletti, presenti all’incontro, hanno dichiarano che, fermo restando il mantenimento del patto elettorale con la città, con riguardo alle liste civiche nelle quali sono stati eletti al consiglio comunale, e gli equilibri scaturenti all’interno dello stesso, ritengono che sia necessario una rappresentanza esterna, anche per le refluenze positive su Palma di Montechiaro e i palmesi, ed il supporto ad un candidato, nella fattispecie l’onorevole Pullara con precisa collocazione in un partito regionale e nazionale come Prima l’Italia. Al termine dell’incontro è giunto per un affettuoso saluto il Sindaco di Palma Stefano Castellino e l’incontro con l’onorevole Carmelo Pullara è stato propizio per lanciare la proposta comune di gemellaggio tra i due Comuni vicini Palma di Montechiaro e Licata, comuni che condividono molto. Solitamente il gemellaggio viene fatto tra comuni provenienti da nazioni diverse, questo gemellaggio invece sarebbe un nuovo esperimento che permetterebbe alle due località di rafforzare la loro posizione strategica all’interno della provincia e della regione.

Inoltre all’incontro erano presenti il candidato sindaco Giuseppe Morgana, i consiglieri non eletti ma che hanno abbracciato il progetto: Cacciatore Daniele, Cacciatore Giuseppe, Amato Sharon, Tuzzolino Giuseppina. All’incontro erano anche presenti altri sostenitori del progetto, Aserio Carmelo, Messinese Totò e Sallia Domenico. Mentre Gaetano Falsone ed il suo gruppo non potendo essere presente hanno inviato un saluto all’onorevole Pullara confermando la loro adesione al progetto. L’incontro è stato moderato dal dott.re Lorenzo Pace.