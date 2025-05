Convocazione in Nazionale per Alessandro Florio, giocatore di pallamano della Orlando Haenna.

Questa la nota della Federazione con l’annuncio delle convocazioni.

A Trapani cresce l’attesa per l’ebt Finals 2025. Dal 5 all’8 giugno prossimi la spiaggia della città siciliana ospiterà le migliori 28 squadre provenienti da tutta Europa – 14 nel torneo maschile e altrettante in quello femminile – che si sfideranno per la conquista del titolo entro messo in palio dalla EHF – European Handball Federation.

L’Italia, casa della competizione per la quarta volta dopo le edizioni del 2004 a Salerno, del 2017 a Gaeta e del 2022 a Isola delle Femmine, sarà rappresentata da tre compagini. All’Handball Erice, padrona di casa nel torneo femminile, si aggiungerà in ambedue i tornei il Blue Team, selezione dei migliori atleti e atlete su base nazionale, con l’intento di preparare la partecipazione azzurra agli EHF EURO 2025dell’8-13 luglio ad Alanya, in Turchia.

I tecnici Pasquale Maione ed Elena Barani, rispettivamente coadiuvati da Tommaso D’Arrigo e Florentina Pastor, hanno convocati 12 atleti per ciascuna delle due squadre. Raduno il 2 giugno e debutto tre giorni dopo.

I convocati nel Blue Team maschile:

PORTIERI: Salah Riahi (2004 – Crèteil/FRA), Lorenzo Rossi (2004 – Camerano)

IN CAMPO: Stefano Arcieri (1998 – Brixen), Christian Mitterrutzner (2001), Lorenzo Uttaro (2002 – CUS Cassino), Nicolas Dieguez (2000 – Algeciras/ESP), Alessandro Benini (2001 – AS Monaco), Luigi Arena (2003 – Genea Lanzara), Vincenzo Florio (2002 – Orlando Haenna), Davide Ciattaglia (2003 – Macagi Cingoli), Giuseppe Cuzzupè (2004 – Salumificio Riva Molteno), Marco Beltrami (1992 – Bratislava/SVK)