Preparativi in via Principe di Napoli. Tornano il palio a mare (alle ore 18) sulla Banchina Marinai d’Italia e l’Albero della Cuccagna (alle ore 19) appunto nella nuova passeggiata appena riaperta. Prevista anche la presenza degli sbandieratori di Piazza Armerina. I due appuntamenti tradizionalmente previsti nella giornata conclusiva dei festeggiamenti patronali in onore di Sant’Angelo martire carmelitano tornano dopo qualche anno di interruzione.