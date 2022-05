Pubblicità

La Capitaneria di Porto fa sapere come “vista la propria autorizzazione con la quale l’Associazione Culturale “Albero della Cuccagna” è stata autorizzata ad effettuare il giorno 06/05/2022, le tradizionali manifestazioni “Albero della Cuccagna” e “Palio a Mare” nel Porto di Licata, in corrispondenza della Banchina Marinai D’Italia e nel relativo specchio acqueo antistante, in occasione dei festeggiamenti del Santo Patrono di Licata “Sant’Angelo”, si rende necessario, “emanare disposizioni per assicurare il regolare andamento della manifestazione e prevenire il possibile verificarsi di incidenti a persone e/o cose”.

Alla luce di questo giorno 06/05/2022 dalle ore 15 e fino alla conclusione dei festeggiamenti, nella banchina Marinai D’Italia e specchio acqueo antistante, si svolgeranno le tradizionali

manifestazioni “Albero della Cuccagna” e “Palio a Mare” in occasione dei festeggiamenti del Santo Patrono Sant’Angelo di Licata.

L’ordinanza specifica come “il giorno 6 maggio dalle ore 15 e fino al termine della manifestazione, la banchina Marinai d’Italia, come evidenziato nell’allegata planimetria, dovrà essere lasciata sgombera da qualsiasi ostacolo per consentire l’esecuzione

della predetta manifestazione. Per tutta la durata della manifestazione, è vietato il transito, la sosta di autoveicoli, con l’esclusione dei mezzi di forza pubblica e dei mezzi di soccorso”.