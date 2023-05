Pubblicità

Sono 3 i consiglieri comunali che hanno fatto donazione per coprire una parte delle spese per la realizzazione del Palio a mare e dell’Albero della Cuccagna in programma il 6 maggio sulla Banchina Marinai d’Italia. I 3 non hanno voluto rendere pubblici i loro nomi per evitare inutili strumentalizzazioni mediatiche. La cifra raccolta è di 150 euro ed è stata consegnata questo pomeriggio al presidente dell’associazione Albero della Cuccagna.